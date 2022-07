Dopo anni la Asl Roma 4 torna ad assumere personale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma – Dopo anni dettati da piano di rientro e blocco del turn over, la Asl Roma 4 torna ad assumere personale. Nei soli primi sei mesi di quest’anno sono state 200 le unità reclutate, tra medici, infermieri e amministrativi, e la dotazione di personale, 1500 nel 2018, è passata a 1727. “L’uscita dal piano di rientro – ha spiegato il direttore amministrativo Roberto Di Cicco – ha permesso alla nostra azienda di indire numerosi avvisi e concorsi che ci hanno permesso di realizzare 200 assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, in un arco temporale di appena cinque mesi. Rispetto al 2018 siamo passati dai 1500 dipendenti ai 1727 di oggi e questo al netto dei numerosi pensionamenti”. È stato soprattutto il comparto sanitario ad essere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)dettati da piano di rientro e blocco del turn over, la Aslad. Nei soli primi sei mesi di quest’anno sono state 200 le unità reclutate, tra medici, infermieri e amministrativi, e la dotazione di, 1500 nel 2018, è passata a 1727. “L’uscita dal piano di rientro – ha spiegato il direttore amministrativo Roberto Di Cicco – ha permesso alla nostra azienda di indire numerosi avvisi e concorsi che ci hanno permesso di realizzare 200 assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, in un arco temporale di appena cinque mesi. Rispetto al 2018 siamo passati dai 1500 dipendenti ai 1727 di oggi e questo al netto dei numerosi pensionamenti”. È stato soprattutto il comparto sanitario ad essere ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Un banalista con l'elmetto ha scritto che ogni volta che si dice PUB la povera Politkovskaya viene uccisa di nuovo.… - Agenzia_Ansa : Un uomo di 47 anni si sposa in fin di vita dopo un infarto, nel reparto di terapia intensiva alle Molinette di Tori… - Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - lauxpnks__ : Ok nessuna presa per il cul0 le regine torneranno ad agosto RIPETO TORNERANNO AD AGOSTO DOPO 2 ANNI E FARANNO TOUR… - arianna_enea : @AStramezzi Cosa è successo al mio sistema immunitario?come tutti gli anni mi pung le zanzare una bollicina e via… -