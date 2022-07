Crediti d’imposta sull’energia, lite nel governo. Giorgetti contro il Tesoro: “Correggere la norma che impone un tetto agli aiuti” (Di mercoledì 6 luglio 2022) È lite nel governo sulla norma del decreto aiuti che impone un tetto ai Crediti di imposta concessi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Durante il passaggio parlamentare è stato inserito un comma che impone di rispettare la “normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis“. Il regime de minimis, ora in fase di revisione, prevede che gli Stati possano concedere senza notifica a Bruxelles sostegni fino a 200mila euro in tre anni per ogni impresa. “Il Mise ha già chiesto al Mef di Correggere urgentemente la norma”, ha fatto sapere il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. “Bisogna correre urgentemente ai ripari”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ènelsulladel decretocheunaidi imposta concessi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Durante il passaggio parlamentare è stato inserito un comma chedi rispettare la “tiva europea in materia didi Stato in regime de minimis“. Il regime de minimis, ora in fase di revisione, prevede che gli Stati possano concedere senza notifica a Bruxelles sostegni fino a 200mila euro in tre anni per ogni impresa. “Il Mise ha già chiesto al Mef diurgentemente la”, ha fatto sapere il ministro dello Sviluppo Giancarlo. “Bisogna correre urgentemente ai ripari”. ...

Pubblicità

GDF : Scoperta ingente #frode in materia di #bonus edilizi. #GDF #Parma sequestra 110 milioni di euro di crediti d'impos… - fattoquotidiano : Crediti d’imposta sull’energia, lite nel governo. Giorgetti contro il Tesoro: “Correggere la norma che impone un te… - AnnickQuemper : RT @GDF: Scoperta ingente #frode in materia di #bonus edilizi. #GDF #Parma sequestra 110 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi. Arr… - Paolameno : RT @CCKKI: #Bonus #edilizi per lavori mai eseguiti, 4 misure cautelari. Ingente frode in materia dei bonus edilizi scoperta dalla #Gdf di #… - CCKKI : #Bonus #edilizi per lavori mai eseguiti, 4 misure cautelari. Ingente frode in materia dei bonus edilizi scoperta da… -