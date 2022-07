A Roma 200 scuole ecosostenibili (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci saranno più di 200 scuole ecosostenibili a Roma. Firmata oggi in aula Giulio Cesare in Campidoglio l’adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Roma. A sottoscrivere il documento Roma Capitale, Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia). Si tratta di un’eccezionale opportunità costruita a partire dallo scorso febbraio, grazie all confronto tra il Sindaco Gualtieri e la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Un progetto che consentirà di trasformare, a valere su risorse già individuate, 212 tra nidi, ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci saranno più di 200. Firmata oggi in aula Giulio Cesare in Campidoglio l’adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). A sottoscrivere il documentoCapitale, Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia). Si tratta di un’eccezionale opportunità costruita a partire dallo scorso febbraio, grazie all confronto tra il Sindaco Gualtieri e la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Un progetto che consentirà di trasformare, a valere su risorse già individuate, 212 tra nidi, ...

