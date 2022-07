Zaia dice che il crollo sulla Marmolada non era prevedibile | Miozzo chiede di ridare poteri alla Protezione Civile

(Di martedì 5 luglio 2022) «Questa montagna immersa in un silenzio spettrale trasmette angoscia. È incredibile pensare che in pochi secondi abbia potuto travolgere e uccidere tante persone». Il governatore del Veneto Luca, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i familiari delle vittime e dei dispersi deldel ghiacciaioal Corriere: «Stiamo vivendo una tragedia immensa. Tanto eccezionale che era im». «Io non sono un esperto», precisa il governatore leghista. Ma «qui è evidente che le cause sono state molteplici».spiega che «che nessuna escursione è a rischio zero, come qualsiasi attività, ed è altrettanto vero che i cambiamenti climatici hanno agevolato processi in maniera repentina. Ma questo non è il primo ...

'Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto in prima persona di quel che è successo, vi assicuro che è molto importante essere venuti',avendo al suo fianco i governatori Luca, Maurizio ...