WWE: Altro “vip” in arrivo, Tyson Fury sulla via del ritorno (Di martedì 5 luglio 2022) Louis Dangoor di Give Me Sport riferisce che la star della boxe Tyson Fury è in trattativa con la WWE per un potenziale ritorno quest’estate. Al momento non c’è nulla di definitivo e non ci sono piani concreti per la sua partecipazione a qualche show, anche se ci sono state delle discussioni. Non è chiaro se il potenziale ritorno di Fury sia previsto solo per un’apparizione sul ring nello show, o se ci sono anche trattative per farlo lottare di nuovo. Dangoor è stato il primo a riferire che la WWE voleva che Fury sfidasse Drew McIntyre per il WWE Title nel main event di un pay-per-view britannico nel 2020. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, i piani sono stati cancellati. I piani potrebbero essere stati solo rinviati, dunque, se è vero che la WWE sta cercando di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 5 luglio 2022) Louis Dangoor di Give Me Sport riferisce che la star della boxeè in trattativa con la WWE per un potenzialequest’estate. Al momento non c’è nulla di definitivo e non ci sono piani concreti per la sua partecipazione a qualche show, anche se ci sono state delle discussioni. Non è chiaro se il potenzialedisia previsto solo per un’apparizione sul ring nello show, o se ci sono anche trattative per farlo lottare di nuovo. Dangoor è stato il primo a riferire che la WWE voleva chesfidasse Drew McIntyre per il WWE Title nel main event di un pay-per-view britannico nel 2020. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, i piani sono stati cancellati. I piani potrebbero essere stati solo rinviati, dunque, se è vero che la WWE sta cercando di ...

