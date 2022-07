Una Vita, anticipazioni 6 luglio 2022: Genoveva minaccia Mañas (Di martedì 5 luglio 2022) Genoveva non se ne starà a guardare e cercherà un modo per liberarsi di Mañas. La donna, come segnala la trama della puntata Una Vita in onda il 6 luglio 2022, lo vedrà intento a cercare di comprare la pensione e lo minaccerà intimandogli di lasciare subito Acacias se non vorrà pagarne le conseguenze. Nel frattempo, Ramon penserà di far pubblicare il suo articolo a nome di Fidel. Una Vita, trama 6 luglio 2022: Genoveva minaccia Mañas e gli intima di lasciare il quartiere Aurelio dirà a Luis Mañas di tornare dai commercianti e fare delle offerte più alte per acquistare i loro negozi, in quanto, secondo lui è soltanto una questione di denaro. Lo scagnozzo eseguirà il suo ordine e si ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 luglio 2022)non se ne starà a guardare e cercherà un modo per liberarsi di. La donna, come segnala la trama della puntata Unain onda il 6, lo vedrà intento a cercare di comprare la pensione e lo minaccerà intimandogli di lasciare subito Acacias se non vorrà pagarne le conseguenze. Nel frattempo, Ramon penserà di far pubblicare il suo articolo a nome di Fidel. Una, trama 6e gli intima di lasciare il quartiere Aurelio dirà a Luisdi tornare dai commercianti e fare delle offerte più alte per acquistare i loro negozi, in quanto, secondo lui è soltanto una questione di denaro. Lo scagnozzo eseguirà il suo ordine e si ...

Pubblicità

martaottaviani : La vita è troppo breve per leggere i cosiddetti 'reportage' di @ale_dibattista dalla #Russia. Il tempo è la risorsa… - berlusconi : Seguo con preoccupazione e sgomento gli sviluppi della tragedia della Marmolada. Un pensiero va a coloro che, in un… - PaolaTavernaM5S : La sentenza di oggi non ci potrà regalare di nuovo il sorriso di Willy, ma l’ergastolo per i fratelli Bianchi, i du… - gselvaggia : RT @LoreCh__: @ZanAlessandro Da persona totalmente favorevole a una legge sul fine vita ti dico che atteggiamenti come questo, come il tuo,… - Donatel58978575 : RT @VivMeVero: Joseph è un greyhound di 4 anni, una vita in b/n fatta solo di gare e allenamenti, fino a quando è stato destinato all'abbat… -