Ultime Notizie – Ucraina, morto un altro combattente francese (Di martedì 5 luglio 2022) Adrien D., un giovane di 20 anni, è morto per le ferite riportate sul fronte di Kharkiv a inizio giugno Un secondo combattente francese è morto in Ucraina. Adrien D., un giovane di 20 anni, è morto per le ferite riportate sul fronte di Kharkiv all'inizio di giugno, nello stesso fuoco di artiglieria russa che ha ucciso Wilfried Blériot, un altro combattente francese. Gravemente ferito, in coma, Adrien D. era in cura in un ospedale da campo nella regione di Kharkiv. Faceva parte della legione internazionale che combatteva in Ucraina insieme ai soldati ucraini contro la Russia.

