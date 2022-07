Torino, si sposa in fin di vita nel reparto di cardiochirurgia: 12 ore dopo arriva un cuore “compatibile” e il trapianto lo salva (Di martedì 5 luglio 2022) Aveva voluto sposarsi nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia all’ospedale Molinette di Torino: un ultimo desiderio esaudito aspettando una sorte che sembrava segnata, viste le sue condizioni molto gravi. Ma proprio durante la cerimonia – lui intubato, lei con un bouquet di provette – è arrivata la disponibilità di un cuore compatibile per il trapianto, che è avvenuto la notte successiva alle nozze. Il protagonista della storia è un 47enne. Era stato ricoverato a giugno in una clinica della provincia di Cuneo dopo un infarto massivo del ventricolo sinistro. dopo essersi sottoposto alle prime cure, è stato trasferito d’urgenza a Torino, nel reparto di terapia intensiva. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Aveva volutorsi neldi terapia intensiva diall’ospedale Molinette di: un ultimo desiderio esaudito aspettando una sorte che sembrava segnata, viste le sue condizioni molto gravi. Ma proprio durante la cerimonia – lui intubato, lei con un bouquet di provette – èta la disponibilità di unper il, che è avvenuto la notte successiva alle nozze. Il protagonista della storia è un 47enne. Era stato ricoverato a giugno in una clinica della provincia di Cuneoun infarto massivo del ventricolo sinistro.essersi sottoposto alle prime cure, è stato trasferito d’urgenza a, neldi terapia intensiva. Le ...

