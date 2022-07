Stefano De Martino e Kledi scatenati in barca: eccoli insieme, il video è virale (Di martedì 5 luglio 2022) Stefano De Martino e Kledi Kadiu sono due delle personalità più note passate per Amici di Maria De Filippi. I due recentemente si sono ritrovati a Rimini, dove De Martino ha condotto le ultime due tappe del Tim Summer Hits: eccoli insieme scatenati in barca. Proprio l’esperienza nel talent show accomuna Stefano De Martino e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 luglio 2022)DeKadiu sono due delle personalità più note passate per Amici di Maria De Filippi. I due recentemente si sono ritrovati a Rimini, dove Deha condotto le ultime due tappe del Tim Summer Hits:in. Proprio l’esperienza nel talent show accomunaDee … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

RadioItalia : Non perdetevi l'appuntamento con la prima puntata di #TimSummerHits! Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popo… - infoitcultura : Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino - infoitcultura : Antonio Spinalbese parla di Belén Rodriguez e del suo ritorno con Stefano De Martino - Antonellaeliso1 : RT @PurpleVivix: Non dirgli mai ed è subito anche questa perla del Maestro Paolantoni e Stefano De Martino #staseratuttoèpossibile #GigiUno… - markkaltagiron : RT @_nientedadire_: Avere Andrea Delogu,Ema Stokholma,Lodovica Comello, Elenoire Casalegno,Giulia Salemi,Paola Di Benedetto e perchè no Ste… -