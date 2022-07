Skriniar, La Gazzetta: “Il nuovo rilancio del Psg per l’Inter” (Di martedì 5 luglio 2022) Skriniar LA Gazzetta – L’addio è ormai scontato, non ci sono possibilità di restare: Milan Skriniar, infatti, è destinato a lasciare Milan per approdare al Psg. I colpi in entrata hanno indotto l’Inter a sacrificare il difensore slovacco, pedina fondamentale dello scacchiere tattico prima di Conte poi di Inzaghi. Quando Milan sarà ceduto, partirà poi la caccia al sostituto, come riferito anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Skriniar, La Gazzetta: “Si avvicina l’addio all’Inter, il nuovo rilancio del Psg” Di seguito le parole del noto quotidiano italiano: “l’Inter continua la sua campagna di rafforzamento, ma l’attualità porta anche nuovi contatti per la cessione di Milan. Ieri Inter ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)LA– L’addio è ormai scontato, non ci sono possibilità di restare: Milan, infatti, è destinato a lasciare Milan per approdare al Psg. I colpi in entrata hanno indottoa sacrificare il difensore slovacco, pedina fondamentale dello scacchiere tattico prima di Conte poi di Inzaghi. Quando Milan sarà ceduto, partirà poi la caccia al sostituto, come riferito anche dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “Si avvicina l’addio al, ildel Psg” Di seguito le parole del noto quotidiano italiano: “continua la sua campagna di rafforzamento, ma l’attualità porta anche nuovi contatti per la cessione di Milan. Ieri Inter ...

