Senza tetto e senza tomba, sindaco Francese: “Tomba a Battipaglia” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Nessun rimbalzo di competenze, ma solo la difficoltà di individuare con precisione quale amministrazione comunale dovesse occuparsi della questione. È la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese a fornire chiarimenti ma soprattutto rassicurazioni che si provvederà alla sepoltura del senza tetto che dallo scorso 27 maggio attende di trovare l’eterno riposo in una Tomba dignitosa, dopo un malore che lo ha stroncato e fermato all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Ma il clochard era residente a Cava de’ Tirreni ed era ospitato nel frattempo presso un centro Caritas situato sul territorio comunale di Salerno. “Sono venuto a conoscenza della questione soltanto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nessun rimbalzo di competenze, ma solo la difficoltà di individuare con precisione quale amministrazione comunale dovesse occuparsi della questione. È la sindaca di, Ceciliaa fornire chiarimenti ma soprattutto rassicurazioni che si provvederà alla sepoltura delche dallo scorso 27 maggio attende di trovare l’eterno riposo in unadignitosa, dopo un malore che lo ha stroncato e fermato all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di. Ma il clochard era residente a Cava de’ Tirreni ed era ospitato nel frattempo presso un centro Caritas situato sul territorio comunale di Salerno. “Sono venuto a conoscenza della questione soltanto ...

Paola72727228 : @lauraboldrini @aboubakar_soum Perché non ho mai visto una battaglia per i lavoratori italiani sfruttati e sottopag… - sararosati54 : RT @francofontana43: Roma piange don Pietro Sigurani, prete popolarissimo nella capitale.. Aveva trasformato la Basilica di S. Eustachio in… - Crudeli45198835 : Il colpo all'economia, all'occupazione, ai modelli di convivenza e alla società nel suo insieme è brutale. Quando s… - FlavioBertolin8 : @rafancoreana Oltre che un ottimo tennista, Botic é un giocatore corretto e rispettoso, che gioca la sua partita se… - _RomamoR : @4n1mo51t1som1n4 @EsciFranco Mai vista gente fare pipì per strada che non fossero senza tetto, avrai beccato un mal… -