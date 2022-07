Rita Dalla Chiesa | l' orrore | Si rivoltano nella tomba | chi finisce in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Tutta pura follia. Davvero follia., una delle signore della tv (da sempre in prima linea per difendere i più deboli) viene attaccata dagli haters. Il motivo? L'indiscrezione circolata nelle ultime ore e legata alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La notizia del suo arrivocasa di Cinecittà l'ha data Dagospia.it con un pezzo a firma di Giuseppe Candela. Gli haters, i cretini della Rete, hanno addirittura messo in mezzo suo padre (il Gen. Carlo Alberto, uomo di Stato uccisoMafia a Palermo). “Agirò per vie legali”, dice. È arrabbiata. Nera. E alza la voce senza mezzi termini (com'è giusto che sia). “Ho fatto lo ...