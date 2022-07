Pubblicità

Ilnon dà tregua all'Italia, che sta per passare dal caldo - record di Caronte , da un'afa con pochi precedenti, a nubifragi e tempeste di vento . Il tutto secondo 3Bmeteo.com dovrebbe iniziare a ...... tra la tarda serata di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio la discesa di correnti più fresche dall'Europa nord - orientale provocherà un vero e propriosul fronte: non si esclude il ... Ribaltone meteo, scatta l'allarme in queste zone: cosa rischiamo Tra la serata di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio la discesa di correnti più fresche dall’Europa nord-orientale provocherà un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo, con un crollo delle temperature ...Dunque venerdì 8 luglio il maltempo arriverà al Sud con temporali e tempeste sul medio-basso Adriatico, sulla Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature in rialzo ma non dovrebbe esserci un ...