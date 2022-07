Red Bull Solo Q, il trionfo di Suru: battuto in finale Dream Maker (Di martedì 5 luglio 2022) Nella serata di domenica 3 luglio, presso Combo Milano, si è disputata la finale nazionale del Red Bull Solo Q, il torneo di League of Legends che mette di fronte i migliori player amatoriali d’Italia. Il format è ormai quello consolidato, con i giocatori che si sfidano in furiose lotte uno contro uno. La competizione esports ha visto un dominatore assoluto che è riuscito meritatamente a trionfare e a portarsi a casa l’ambito trofeo. Si tratta di Edoardo “Suru” Surugiu, 19 anni, proveniente da Brugherio (MB), che ha pertanto ottenuto il riconoscimento di miglior player italiano. Una scalata inesorabile, quella di Suru, nonostante abbia dovuto far fronte ad una serie di rivali davvero molto agguerriti. La finale tra Suru e Dream ... Leggi su esports247 (Di martedì 5 luglio 2022) Nella serata di domenica 3 luglio, presso Combo Milano, si è disputata lanazionale del RedQ, il torneo di League of Legends che mette di fronte i migliori player amatoriali d’Italia. Il format è ormai quello consolidato, con i giocatori che si sfidano in furiose lotte uno contro uno. La competizione esports ha visto un dominatore assoluto che è riuscito meritatamente a trionfare e a portarsi a casa l’ambito trofeo. Si tratta di Edoardo “giu, 19 anni, proveniente da Brugherio (MB), che ha pertanto ottenuto il riconoscimento di miglior player italiano. Una scalata inesorabile, quella di, nonostante abbia dovuto far fronte ad una serie di rivali davvero molto agguerriti. Latra...

Pubblicità

danoryl42 : RT @poesiadeimotori: Red Bull a Baku quando Max è arrivato a Perez:“no fighting”.Risultato?doppietta. Ferrari ieri a Leclerc più veloce di… - esports247_it : Red Bull Solo Q, il trionfo di Suru: battuto in finale Dream Maker - 16CharlesLec : RT @poesiadeimotori: Red Bull a Baku quando Max è arrivato a Perez:“no fighting”.Risultato?doppietta. Ferrari ieri a Leclerc più veloce di… - 16CharlesLec : RT @theirsuccesses: Seppur io provi antipatia nei confronti della Red Bull, è la scuderia che più si merita di vincere questo mondiale. La… - LucaZucchetti98 : RT @_ari00_3: Credo che l’unico modo che ha la Ferrari per sistemare questa situazione sia far vincere charles questa domenica, non importa… -