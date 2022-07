Presentazione con… polemiche | Lotito fischiato in Piazza del Popolo | i tifosi della Lazio si aspettavano Romagnoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 luglio 2022) La nuova stagione di Serie A si avvicina sempre più. Dopo una pausa, durate la quale i calciatori si sono goduti un po’ di relax, in vacanza, con le rispettive famiglie, è arrivato il momento di tornare a lavoro. Sono tante le squadre tornate a lavorare insieme, in raduno, tra duro lavoro e anche un po’ di divertimento. Laha organizzato una festa indelper presentare le nuove magliestagione 2022-23. Davanti a circa 4 mila, la società ha mostrato la nuova divisa, per la prima volta, dopo 10 anni con la Macron, realizzate da Mizuno. La promessa di una sorpresa, annunciata dallae da Anna Falchi, madrina dell’evento, non mantenuta, ha lasciato dell’amaro in bocca ailaziali, che non hanno risparmiato ...