Lumache giganti grandi come topi invadono la Florida: pericolose per l'uomo (Di martedì 5 luglio 2022) Per i prossimi due anni, i cittadini di Port Richey in Florida saranno costretti alla quarantena. La causa? Un’invasione di Lumache giganti infestanti cui le autorità stanno cercando di porre fine con... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 luglio 2022) Per i prossimi due anni, i cittadini di Port Richey insaranno costretti alla quarantena. La causa? Un’invasione diinfestanti cui le autorità stanno cercando di porre fine con...

Pubblicità

gioart79 : RT @ImolaOggi: Invasione di lumache giganti, @a_meluzzi : usare i 'vaccini' come disinfestante ?? - zazoomblog : Lumache giganti grandi come topi invadono la Florida: pericolose per luomo - #Lumache #giganti #grandi #invadono - SimonaDiotalevi : RT @a_meluzzi: La campagna sull’epidemia da lumache giganti dopo zecche assassine e vaiolo delle scimmie da un surreale barocco e apocalitt… - AndreaGressani : @Gazzettino - Ho letto che il Corriere è uscito con le lumache giganti - Naaa, non ci crederanno mai - Buttiamoci s… - AndreaGressani : @Corriere Come li terrorizziamo adesso: - Covid Omicron9? Naaa, roba vecchia - Vaiolo delle scimmie, abbiamo provat… -