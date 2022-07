LIVE – Sinner-Djokovic 2-4, quarti di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 5 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2022. L’altoatesino è per la prima volta tra i migliori otto nello Slam londinese. Dall’altra parte della rete il vincitore delle ultime tre edizioni (quella del 2020 non si è giocata per via del Covid-19). Tra i due è andato in scena solamente un precedente sulla terra rossa di Montecarlo ma si conoscono alla perfezione essendosi allenati tantissime volte insieme. Per l’azzurro c’è l’opportunità di centrare per la prima volta in carriera la semifinale in un Major. Servirà un’impresa contro il numero tre del mondo, che sull’erba dei Championships sa esaltare ancora di più tutte le sue clamorose doti tennistiche. ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo di. L’altoatesino è per la prima volta tra i migliori otto nello Slam londinese. Dall’altra parte della rete il vincitore delle ultime tre edizioni (quella del 2020 non si è giocata per via del Covid-19). Tra i due è andato in scena solamente un precedente sulla terra rossa di Montecarlo ma si conoscono alla perfezione essendosi allenati tantissime volte insieme. Per l’azzurro c’è l’opportunità di centrare per la prima volta in carriera la semiin un Major. Servirà un’impresa contro il numero tre del mondo, che sull’erba dei Championships sa esaltare ancora di più tutte le sue clamorose doti tennistiche. ...

SpockEva : Eccomi live per Sinner stento a crederci mi ero messa la sveglia per una partita di tennis ohibo - SkySport : #Sinner cerca l'impresa con #Djokovic: segui il match su #SkySport Uno e in streaming su NOW. Gli aggiornamenti LIV… - sportface2016 : #Wimbledon2022 | Finalmente ci siamo! Jannik #Sinner e Novak #Djokovic stanno per fare il loro ingresso sul Central… - SkySport : ?? Tra 20 minuti su #SkySport Uno c'è #Sinner-#Djokovic: gli aggiornamenti sono LIVE qui ?? #Wimbledon #SkyWimbledon… - sportli26181512 : Sinner-Djokovic a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner in campo per i quarti di fin… -