Lazio | smentita la presunta lite tra Lotito e Tare | la nota della società

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha fatto chiarezza in merito alla presunta lite tra Claudio Lotito e Igli Tare, smentendo quanto raccontato da varie testate. "In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento – informa la società in una nota – Infatti, il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della società e del suo Presidente e ...

