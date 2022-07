La Pupa e il Secchione, Stephanie Bellarte parla dei suoi rapporti con Alessio Guidi dopo la paparazzata con Riccardo Marcuzzo (Di martedì 5 luglio 2022) Solo ieri la notizia del flirt in corso tra Stephanie Bellarte e Riccardo Marcuzzo aveva lasciato di stucco il mondo dei social, visto che l’ex Pupa de la Pupa e il Secchione risultava essere a tutti gli effetti ancora legata al Secchione Alessio Guidi. I due si erano conosciuti proprio al game-show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. dopo una crisi intensa e un ritorno di fiamma altrettanto importante, sembrava le cose tra i due procedessero a gonfie vele. In realtà, una paparazzata di Whoopsee.it, diffusa nelle ultime ore, aveva mostrato la bella Stephanie in compagnia di un noto cantante. Parliamo di Riccardo Marcuzzo, in arte ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022) Solo ieri la notizia del flirt in corso traaveva lasciato di stucco il mondo dei social, visto che l’exde lae ilrisultava essere a tutti gli effetti ancora legata al. I due si erano conosciuti proprio al game-show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.una crisi intensa e un ritorno di fiamma altrettanto importante, sembrava le cose tra i due procedessero a gonfie vele. In realtà, unadi Whoopsee.it, diffusa nelle ultime ore, aveva mostrato la bellain compagnia di un noto cantante. Parliamo di, in arte ...

Pubblicità

sokhna29 : RT @sonoingenua_: Quest’amicizia surreale nata dalla Pupa e Il Secchione… chi l’avrebbe mai detto?! ?? #solearmy - annamariabianc2 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… - regno_disoleil : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… - Ciaocia25952411 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… - Elena04070657 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… -