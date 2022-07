Jared Leto: «Amo l’Italia e le canzoni di Mina e Caterina Caselli». L’intervista esclusiva di Amica (Di martedì 5 luglio 2022) Jared Leto, 50 anni, è nato a Bossier City, in Louisiana. Attore, musicista , regista e imprenditore (investe in numerose startup della Silicon Valley), vive a Los Angeles in un ex complesso militare degli Anni 40, con galleria d’arte, sale di registrazione e di proiezione, e un piccolo teatro di scena. Lo vedremo presto nel film horror Adrift (foto Ansa) «Scrivo canzoni perché sono come preghiere, sono messaggi di pace, di amicizia. La musica cattura emozioni infinite in un solo istante, e le rende immortali». Così l’attore americano Jared Leto inizia la nostra chiacchierata, con quello sguardo da eterno ragazzino, nonostante i suoi 50 anni. Nato in Louisiana ma girovago fin da piccolo, occhi azzurri intensi e profondi, sempre fedele allo stile glam rock (che gli calza a pennello, senza alcuno ... Leggi su amica (Di martedì 5 luglio 2022), 50 anni, è nato a Bossier City, in Louisiana. Attore, musicista , regista e imprenditore (investe in numerose startup della Silicon Valley), vive a Los Angeles in un ex complesso militare degli Anni 40, con galleria d’arte, sale di registrazione e di proiezione, e un piccolo teatro di scena. Lo vedremo presto nel film horror Adrift (foto Ansa) «Scrivoperché sono come preghiere, sono messaggi di pace, di amicizia. La musica cattura emozioni infinite in un solo istante, e le rende immortali». Così l’attore americanoinizia la nostra chiacchierata, con quello sguardo da eterno ragazzino, nonostante i suoi 50 anni. Nato in Louisiana ma girovago fin da piccolo, occhi azzurri intensi e profondi, sempre fedele allo stile glam rock (che gli calza a pennello, senza alcuno ...

Pubblicità

Neovallense : 'La casa Gucci', un film de Ridley Scott con Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto. ??… - mik__ka : @Iux2410 Jared Leto e io domenica ci sposiamo in Comune perché non mi ha fatto sapere che non vuole. - kvrjna : mi photoshoppo e la faccio diventare una foto di famiglia tanto più o meno jared leto assomiglia a mio papà - PatBateman224 : RT @_paolone_3: @ngiustament @PatBateman224 Il miglior joker è stato indubbiamente jared leto - ngiustament : RT @_paolone_3: @ngiustament @PatBateman224 Il miglior joker è stato indubbiamente jared leto -