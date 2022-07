Covid in Lombardia, 19.037 nuovi casi. A Bergamo +1.415 positivi (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 19.037 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 72.586 tamponi effettuati di cui è risultato positivo il 26,2%. Sale quindi il tasso di positività rispetto al 22,8% di lunedì quando i contagiati lombardi erano 3.249 (su 14.230 tamponi). Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 19.037 idiregistrati innelle ultime 24 ore, a fronte di 72.586 tamponi effettuati di cui è risultato positivo il 26,2%. Sale quindi il tasso dità rispetto al 22,8% di lunedì quando i contagiati lombardi erano 3.249 (su 14.230 tamponi).

