Calendario Mondiali volley 2022 | le partite dell’Italia Date | programma | orari | avversarie e tv

(Di martedì 5 luglio 2022) L’Italia punta a essere grande protagonista aidimaschile, che anddranno in scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. I Campioni d’Europa giocheranno la fase a gironi a Lubiana (Slovenia), dove affronteranno Canada, Turchia e Cina. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, anche se non bisognerà sottovalutare gli avversari della Pool E. L’obiettivo è quello di vincere il raggruppamento e accedere agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta: scontri da dentro o fuori fino all’atto conclusivo di Katowice (Polonia). L’Italia incomincerà il proprio cammino sabato 27 agosto (ore 21.15) contro il Canada, poi la sfida contro la Turchia lunedì 29 agosto (ore 21.15) e la chiusura mercoledì 31 agosto (ore 21.15) contro la Cina. Di seguito il ...

Pool A Katowice (Polonia): Ucraina, Serbia, Tunisia, Portorico Pool B Lubiana (Slovenia): Brasile, Giappone, Cuba, Qatar Pool C Katowice (Polonia): Polonia, USA, Messico, Bulgaria Pool D Lubiana