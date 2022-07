Calciomercato Napoli in fermento: la situazione delle trattative più importanti (Di martedì 5 luglio 2022) Tantissime le trattative in corso nel Calciomercato del Napoli. Da Ostigard a Svanberg, da Januzaj e Deulofeu a Solbakken, sono numerosi i nomi circolati negli ultimi giorni. Per procedere agli acquisti, però, De Laurentiis è obbligato a lasciar partire qualcuno dei suoi. E, a sorpresa, fra i possibili partenti si è aggiunto anche Victor Osimhen. Calciomercato Napoli, tante trattative in entrata per il reparto offensivo Come detto, tanti i nomi ma poche le notizie concrete. Archiviata la pazza idea Dybala a causa delle richieste troppo alte da parte dell’entourage del giocatore, il Napoli potrebbe rigettarsi a capofitto su Deulofeu. Con lo spagnolo il Napoli era già arrivato ad un accordo ma la trattativa ha subito una brusca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Tantissime lein corso neldel. Da Ostigard a Svanberg, da Januzaj e Deulofeu a Solbakken, sono numerosi i nomi circolati negli ultimi giorni. Per procedere agli acquisti, però, De Laurentiis è obbligato a lasciar partire qualcuno dei suoi. E, a sorpresa, fra i possibili partenti si è aggiunto anche Victor Osimhen., tantein entrata per il reparto offensivo Come detto, tanti i nomi ma poche le notizie concrete. Archiviata la pazza idea Dybala a causarichieste troppo alte da parte dell’entourage del giocatore, ilpotrebbe rigettarsi a capofitto su Deulofeu. Con lo spagnolo ilera già arrivato ad un accordo ma la trattativa ha subito una brusca ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - vocedeltifoso : Il Napoli ha abbassato il monte ingaggi per potersi permettere Ronaldo. Fonte: in Riardo (CE) #ForzaNapoliSempre… - SportdelSud : ???? In questi giorni ci sarà l'incontro decisivo. La #Joya conta di vestire la sua nuova maglia già da questa setti… -