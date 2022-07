Ascolti tv 4 luglio 2022 | Julia Roberts su Rai1 vince per il terzo lunedì consecutivo

(Di martedì 5 luglio 2022)tv: il film di Rai 1 con il 13,3% e 2,1milioni, il reality show di Canale 5 al 23,3% e 2,5 Pretty Woman suha raggiunto il 21,39% e 3,352 milioni di contatti, Zelig ha fatto registrare il 14,1% di share media con 1,905 milioni di spettatori, la settimana scorsa Ben is back, sempre su, il 13,3% e 2,1 milioni.scorso la finalissima dell’Isola dei Famosi su Canale 5 aveva fatto il 23,3% e 2,65 milioni. Terza piazza per Report che su Rai 3 che ha registrato 1,027 milioni e il 6,5% di share, mentre la settimana scorsa l’8,5% di share media con 1,365 milioni di telespettatori.tv altre reti La classifica prosegue con la serie Tv Chicago PD su Italia 1 con il 5,87% e 950 mila contatti, poi 9-1-1 Lone Star su Rai2 con il 5,8% 893 mila spettatori e Zona Bianca su Rete 4 al 5,7% ...

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 4 luglio 2022: vince Pretty Woman, Zelig si difende, bene Report #ascoltiTV - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 4 luglio 2022 - fabiofabbretti : Nel pomeriggio di Canale 5 #TerraAmara debutta a 1,4 milioni (18.6%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 4 Luglio 2022. Pretty Woman spacca (21.9%), Zelig 14.1% - fabiofabbretti : L'ennesimo passaggio di #PrettyWoman vola al 21.9% (quasi 3,4 milioni), #Zelig in replica sotto i 2 mln (14.1%). 9-… -

