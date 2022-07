Ankara, migranti: Draghi, nostra accoglienza è arrivata al limite, ora tocca all’Europa (Di martedì 5 luglio 2022) Italia e Turchia hanno firmato 9 accordi per "rafforzare la cooperazione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) Italia e Turchia hanno firmato 9 accordi per "rafforzare la cooperazione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio MarioL'articolo proviene da Firenze Post.

