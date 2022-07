Allenarsi con David Beckham, cosa c'è di più motivante? Ma tra i suoi segreti ci sono anche avocado e aceto di mele (tutte le mattine) (Di martedì 5 luglio 2022) Troppo magra o allenatissima? Victoria Beckham spazza via le critiche alla sua presunta eccessiva magrezza raccontando la sua routine quotidiana. In cui c’è posto per i grassi buoni e l’alcol, ma anche il fitness estremo. E tutto si spiega. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Victoria Beckham: «La disciplina è tutto» Stilista di grido, beauty icon, moglie felice di David Beckham. A 48 anni Posh Spice ha tutto per essere felice, in ogni caso crogiolarsi non è nel suo ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Troppo magra o allenatissima? Victoriaspazza via le critiche alla sua presunta eccessiva magrezza raccontando la sua routine quotidiana. In cui c’è posto per i grassi buoni e l’alcol, mail fitness estremo. E tutto si spiega. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Victoria: «La disciplina è tutto» Stilista di grido, beauty icon, moglie felice di. A 48 anni Posh Spice ha tutto per essere felice, in ogni caso crogiolarsi non è nel suo ...

Pesmatte71 : @VincenzoFusco69 @ArenaRosario @SkySport @Gazzetta_it @PauDybala_JR @Inter_en Non sono un insider....seguo e basta… - mr_kubra : RT @internewsit: Quando tornano #LautaroMartinez e Joaquin #Correa ad allenarsi con l'#Inter? - - GiulioCiminello : @AliprandiJacopo @CorSport Se vede che c'ha la coscienza sporca Io non solo non lo venderei alla Juve, ma lo lascer… - AleInBiancoNero : @MarinaJu4ever Un capocannoniere che con Allegri ha segnato la metà, un 30enne con grossi problemi di affidabilità… - internewsit : Quando tornano #LautaroMartinez e Joaquin #Correa ad allenarsi con l'#Inter? - -