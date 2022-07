Agrigento | incendio intorno all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca | fiamme domate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Un vastosi è sviluppato all’interno della corte che delimita l’ospedale “II” di, vicino ad, in Sicilia. Lestanno lambendo l’ingresso posteriore della struttura. I vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di domare il fronte del fuoco. Dopo alcune ore, il fuoco è stato domato. Sono ancora in corso verifiche di eventuali focolai residui. Il rogo, alimentato dalle elevatissime temperature, ha bruciato le sterpaglie che si trovano attorno alla zona, lambendo l’ingresso posteriore della struttura e causando apprensione tra pazienti e personale sanitario. Non è stato comunque necessario ricorrere all’evacuazione dei locali del complesso ospedaliero. Per tutta la durata delle operazioni di spegnimento la situazione è rimasta sotto ...