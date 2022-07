Wimbledon 2022: Nadal e Kyrgios avanzano ai quarti, Garin rimonta due set a De Minaur (Di lunedì 4 luglio 2022) La seconda settimana di Wimbledon 2022 si è aperta quest’oggi con lo svolgimento dei quattro ottavi di finale relativi alla parte bassa del tabellone principale di singolare maschile, mentre domani andranno in scena già i due quarti di finale della parte alta (Sinner-Djokovic e Goffin-Norrie). Il programma odierno è cominciato con due sfide estremamente equilibrate, entrambe decise al quinto set. Sul Court 2 il cileno Cristian Garin ha strappato il pass per i quarti rimontando due set di svantaggio all’australiano Alex De Minaur ed imponendosi al Super Tiebreak per 10-6. Il sudamericano se la vedrà al prossimo turno da sfavorito con l’australiano Nick Kyrgios, che ha sconfitto l’americano Brandon Nakashima sul campo centrale per 4-6 6-4 7-6 3-6 6-2 due ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) La seconda settimana disi è aperta quest’oggi con lo svolgimento dei quattro ottavi di finale relativi alla parte bassa del tabellone principale di singolare maschile, mentre domani andranno in scena già i duedi finale della parte alta (Sinner-Djokovic e Goffin-Norrie). Il programma odierno è cominciato con due sfide estremamente equilibrate, entrambe decise al quinto set. Sul Court 2 il cileno Cristianha strappato il pass per indo due set di svantaggio all’australiano Alex Deed imponendosi al Super Tiebreak per 10-6. Il sudamericano se la vedrà al prossimo turno da sfavorito con l’australiano Nick, che ha sconfitto l’americano Brandon Nakashima sul campo centrale per 4-6 6-4 7-6 3-6 6-2 due ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : ...e pensare che non aveva mai vinto un match sull'erba prima di Wimbledon 2022 ?? #Sinner | #Wimbledon |… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al Torneo di Wimbledon, battendo in quattro set il talento sp… - infoitsport : Wimbledon 2022, Nick Kyrgios: 'Dovevano venirmi a prendere al pub alle 4 del mattino! L'assenza di Berrettini un'op… - Moixus1970 : RT @RaiNews: La battuta con la palla che passa sotto le gambe e poi l'ace spettacolare. Il campo di Wimbledon 'regala' siparietti e così il… -