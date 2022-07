Uomini e Donne | lo sfogo di Gianni Sperti in vacanza in Egitto | “Ora posso raccontarvi la mia disavventura”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il mese scorso è terminata un’altra fortunata stagione die tra gli opinionisti oltre Tina Cipollari abbiamo visto. Terminati gli impegni televisivi il ballerino ha organizzato le sue vacanze estive ed in questi giorni è partito. Come meta ha scelto l’, in particolare Il Cairo. L’opinionista ama molto viaggiare e condivide i racconti dei posti che visita con i suoi follower. Anche questa volta era pronto a vivere la sua avventura, ma c’è stato un imprevisto che poi si è risolto. Vediamo cosa ha raccontato lui stesso nelle sue storie Instagram.è arrivato inil 28 giugno, ma il suo bagaglio era stato smarrito. Orala mia. Sono arrivato il ...