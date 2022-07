Ultime Notizie – Maxi incendio a Roma Nord, nube sulla città – Video (Di lunedì 4 luglio 2022) Un Maxi incendio a Roma Norda. Nelle immagini, l’enorme rogo divampato intorno alle 14 al parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti, e propagatosi poi a Valle Aurelia. Dal Video, inviato all’Adnkronos da un cittadino che abita a Monte Mario, si ha l’esatta percezione della vastità dell’incendio che, dopo quattro ore, i vigili del fuoco ancora faticano a domare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) Una. Nelle immagini, l’enorme rogo divampato intorno alle 14 al parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti, e propagatosi poi a Valle Aurelia. Dal, inviato all’Adnkronos da un cittadino che abita a Monte Mario, si ha l’esatta percezione della vastità dell’che, dopo quattro ore, i vigili del fuoco ancora faticano a domare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Dionysiy : RT @sole24ore: ?? «Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone». Così #VolodymyrZelensky, in u… - Trismegisto17 : @otuscops Mah? Dopo le ultime notizie, e le sue affermazioni il termine 'inadeguato' è un puro eufemismo. Più azzec… - CalcioWeb : Tutte le ultime notizie di #calciomercato: #Eriksen al Manchester United, l'attaccante #Solbakken verso il trasferi… -