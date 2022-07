Ultime Notizie – Marmolada, arriva il maltempo: è allerta gialla (Di lunedì 4 luglio 2022) arriva il maltempo sulla Marmolada, dove ieri una valanga ha provocato 7 morti. E’ stato emesso dalla Protezione civile un avviso di allerta gialla su tutto il territorio provinciale di Trento fino alla mezzanotte di oggi. Nelle prossime ore e fino alla tarda serata, quando è atteso il passaggio di un fronte freddo, impulsi di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente intensi ed in moto verso est. La previsione della tempistica, intensità e localizzazione dei temporali intensi è affetta da notevole incertezza ma dove si svilupperanno, su aree ristrette, si potranno verificare precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento. A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 4 luglio 2022)ilsulla, dove ieri una valanga ha provocato 7 morti. E’ stato emesso dalla Protezione civile un avviso disu tutto il territorio provinciale di Trento fino alla mezzanotte di oggi. Nelle prossime ore e fino alla tarda serata, quando è atteso il passaggio di un fronte freddo, impulsi di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi localmente intensi ed in moto verso est. La previsione della tempistica, intensità e localizzazione dei temporali intensi è affetta da notevole incertezza ma dove si svilupperanno, su aree ristrette, si potranno verificare precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento. A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono ...

