Ultime Notizie – Gina Lollobrigida compie 95 anni | omaggio con il Nastro d’Argento alla Carriera

(Di lunedì 4 luglio 2022)95e i Giornalisti Cinematografici la omaggiano con il prestigioso2022. Lo annuncia il Direttivo Nazionale del Premio che fa gli augurimitica, ai “suoi magnifici 95e insieme ad una splendidainiziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri”. L’Sngci d’intesa con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, le consegnerà il Premio nel corso di un evento istituzionale a Cinecittà, non a caso il luogo più iconico che da sempre sigla la presenza del cinema italiano nel mondo e che, ancora di più in questa nuova stagione, unisce la memoria di un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - corgiallorosso : #Matic: “Scelta la #Roma in due giorni. Abbiamo le stesse ambizioni” - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Toscana 1.208 contagi e 4 morti: bollettino 4 luglio - #Ultime #Notizie #Covid… - Virus1979C : RT @CorriereCitta: Roma, imbarazzo Capitale: turisti disperati si mettono a pulire Ponte Sisto dall’immondizia -

Il Sole 24 ORE

L'aggiornamento, del peso di 391,61 MB , non presenta particolari sorprese: oltre allepatch ... ore 14:18) 73 condivisioni Condividi Tweet Manuel MicalettoRelazionate patch Android ...Borse europee positive con le prese di profitto degli investitori dopo il calo dellesedute. Sui mercati, orfani di Wall Street chiusa per il giorno dell'indipendenza, continuano a tenere banco le riflessioni sull'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori il balzo ... Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» 3' di lettura 04/07/2022 - Il couturier marchigiano Vittorio Camaiani riceverà venerdì 8 luglio 2022 a Grottammare, in Piazza Kursal, l’ambito riconoscimento indetto dalla CNA Federmoda. La Camera Naz ...Genova - Un grave incidente si è verificato a Genova, poco prima delle 14 in via Ronchi, sull’Aurelia, a Multedo tra moto e auto. Stando alle prime informazioni, lo scontro, la cui dinamica è ancora d ...