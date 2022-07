Toldo: 'Portiere Inter? Handa titolare, Onana da inserire. Inzaghi non ripeta l'errore Radu' (Di lunedì 4 luglio 2022) La rivalità con Julio Cesar, l'exploit a Euro 2000 dopo l'infortunio di Buffon e i tanti trofei vinti in nerazzurro. Francesco Toldo è l'uomo giusto per analizzare il dualismo annunciato tra Samir ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 luglio 2022) La rivalità con Julio Cesar, l'exploit a Euro 2000 dopo l'infortunio di Buffon e i tanti trofei vinti in nerazzurro. Francescoè l'uomo giusto per analizzare il dualismo annunciato tra Samir ...

Pubblicità

sportli26181512 : Toldo: 'Portiere Inter? Handa titolare, Onana da inserire. Inzaghi non ripeta l’errore Radu': Toldo: 'Portiere Inte… - Gazzetta_it : Toldo: 'Portiere #Inter? Handa il titolare, Onana da inserire: Inzaghi non ripeta l’errore Radu' - andreatoso1972 : @DucaAndrea85 Qui il problema è un altro. Handanovic da qualche anno non è più un portiere da Inter, ma prima lo er… - eia58 : RT @giovannibrenteg: @peppinoprisco22 Il paragone tra Toldo e il citofono non regge. Toldo era un ottimo portiere tra i pali, molto reattiv… - giovannibrenteg : @peppinoprisco22 Il paragone tra Toldo e il citofono non regge. Toldo era un ottimo portiere tra i pali, molto reat… -