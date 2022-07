Stop alle app che permettono agli utenti di fare soldi con gli sms (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Garante delle comunicazioni e gli operatori telefonici hanno avviato il primo piano di azione per bloccare queste applicazioni Leggi su repubblica (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Garante delle comunicazioni e gli operatori telefonici hanno avviato il primo piano di azione per bloccare queste applicazioni

Pubblicità

UffiziGalleries : #2luglio Con questo studio di #cavallo del grande #Rubens le Gallerie degli Uffizi festeggiano il ritorno dell'atte… - Greenpeace_ITA : Chiediamo al governo italiano e ai governi europei di non perdere l’occasione di mettere fine all’era delle auto in… - Etrusco76110295 : @borghi_claudio Sarebbe l'ora di finirla con questa guerra o no? Il tizio che sta vestito perennemente da cacciator… - horottoilvetro : Non so neanche se ho fame. Ho mangiato un panino con la mortadella e la maionese ieri alle sei del pomeriggio poi stop. - MauroDelCorno : Dall'alto della sua partecipazione societaria in un'azienda di 3 dipendenti il presidente di @Confindustria #Bonomi… -