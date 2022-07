Quale montatura scegliere per i panorami vacanzieri (Di lunedì 4 luglio 2022) L’alta sartorialità e la passione per il ben vestire vengono trasmessi in un’alta creazione artigianale, l’occhiale di Kiton, all’esordio con la prima Eyewear Capsule collection, editata in alcune copie numerate. Il design si ispira al grande architetto Le Corbusier e alla cultura americana del Novecento, e presenta una montatura tondeggiante realizzata in corno, le cui variazioni di colore rendono ogni pezzo unico. Una particolarità per gli amanti del dettaglio raffinato è la rotazione su sé stessa di questa montatura, un movimento speciale che protegge le lenti da graffi e urti grazie alla possibilità di sovrapposizione delle aste su entrambi i lati. Sempre con focus sul design, essenziali e geometrici, gli occhiali Mykita ricoprono lo sguardo in maniera netta e stilosa, ripresi sul modello che indossa il fotografo berlinese Max von ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) L’alta sartorialità e la passione per il ben vestire vengono trasmessi in un’alta creazione artigianale, l’occhiale di Kiton, all’esordio con la prima Eyewear Capsule collection, editata in alcune copie numerate. Il design si ispira al grande architetto Le Corbusier e alla cultura americana del Novecento, e presenta unatondeggiante realizzata in corno, le cui variazioni di colore rendono ogni pezzo unico. Una particolarità per gli amanti del dettaglio raffinato è la rotazione su sé stessa di questa, un movimento speciale che protegge le lenti da graffi e urti grazie alla possibilità di sovrapposizione delle aste su entrambi i lati. Sempre con focus sul design, essenziali e geometrici, gli occhiali Mykita ricoprono lo sguardo in maniera netta e stilosa, ripresi sul modello che indossa il fotografo berlinese Max von ...

