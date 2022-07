Pensioni, la decisione della Cassazione cambia tutto: guai in vista (Di lunedì 4 luglio 2022) La Corte di Cassazione ha enunciato una sentenza che riguarda alcune Pensioni. La sentenza riguarda l’esodato legato ad alcune specifiche tempistiche. Si ritorna a parlare di Pensioni legate alla sentenza della Corte della Cassazione. Quanto accaduto potrebbe cambiare la carte in tavola per alcuni pensionati. Quanto enunciato, infatti, riguarda un tema molto particolare quello dell’esodato. Si tratta di un accordo per lasciare il posto di lavoro in cambiato di una copertura economica che si estende fino alla pensione effettiva. Adobe StockIl tema delle Pensioni è sempre più controverso e molto complicato. In qualsiasi momento può cambiare la situazione ed è per questo motivo che dobbiamo stare al ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 luglio 2022) La Corte diha enunciato una sentenza che riguarda alcune. La sentenza riguarda l’esodato legato ad alcune specifiche tempistiche. Si ritorna a parlare dilegate alla sentenzaCorte. Quanto accaduto potrebbere la carte in tavola per alcuni pensionati. Quanto enunciato, infatti, riguarda un tema molto particolare quello dell’esodato. Si tratta di un accordo per lasciare il posto di lavoro into di una copertura economica che si estende fino alla pensione effettiva. Adobe StockIl tema delleè sempre più controverso e molto complicato. In qualsiasi momento puòre la situazione ed è per questo motivo che dobbiamo stare al ...

Pubblicità

Erdsve : Una fila enorme a #Kherson per le pensioni pagate in rubli. Gli appelli di Kiev 'a non prendere soldi #russi ' sono… - idadalla : @MarialetiziaQu3 @OGiannino Lui non prende lo stipendio per non dover rinunciare alle sue laute pensioni, tanti p… - Frances47065366 : RT @maryfagi: L'indicizzazione di salari e pensioni è la soluzione più celere e pratica per contrastare gli aumenti (inflazione da offerta)… - ingcaustico : RT @maryfagi: L'indicizzazione di salari e pensioni è la soluzione più celere e pratica per contrastare gli aumenti (inflazione da offerta)… - _dirigibile : RT @maryfagi: L'indicizzazione di salari e pensioni è la soluzione più celere e pratica per contrastare gli aumenti (inflazione da offerta)… -