Marmolada, l'esperto: 'I cambiamenti climatici all'origine della tragedia'. Le guide: 'Possibili nuovi crolli' (Di lunedì 4 luglio 2022) - Con le temperature in aumento i ghiacciai sono a rischio continuo. 'E' come togliere un cubetto di ghiaccio dal freezer per lasciarlo fuori' ha detto Renato Colucci ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 luglio 2022) - Con le temperature in aumento i ghiacciai sono a rischio continuo. 'E' come togliere un cubetto di ghiaccio dal freezer per lasciarlo fuori' ha detto Renato Colucci ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio” - MarghePelazza : RT @LaStampa: Tragedia in Marmolada, l'esperto spiega l'effetto-scivolo delle acque di fusione - stop_fake_news_ : AGI - Un crollo 'imprevedibile' quello di un seracco ieri sulla Marmolada, ma i ghiacciai sono al collasso. È net… - tribuna_treviso : Mauro Varotto, docente di geografia all'Università di Padova e glaciologo, cerca di spiegare cosa è accaduto in Mar… - LaStampa : Tragedia in Marmolada, l'esperto spiega l'effetto-scivolo delle acque di fusione -