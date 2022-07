Leclerc merita qualcosa di più della Ferrari (Di lunedì 4 luglio 2022) L'incredibile epilogo del Gran Premio di Gran Bretagna, con la gioia tafazziana di Carlos Sainz del tutto impermeabile al bene della scuderia che lo paga, le imbarazzate giustificazioni di Mattia Binotto e la faccia, ma tutto sommato composta, di Charles Leclerc, segnano il punto più basso della stagione della Rossa. Considerato il potenziale della F1-75 e i precedenti stagionali, una sorta di verdetto tombale sulle chance iridate del monegasco senza che sia possibile trovare un filo logico dentro il comportamento di Maranello che, a differenza di tutti i grandi team, ha continuato e continua a ragionare come se non ci fosse una strategia di squadra. A Silverstone, come a Montecarlo, quella che dovrebbe essere la punta di diamante in lotta con Max Verstappen per il titolo piloti è stato sacrificato al ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) L'incredibile epilogo del Gran Premio di Gran Bretagna, con la gioia tafazziana di Carlos Sainz del tutto impermeabile al benescuderia che lo paga, le imbarazzate giustificazioni di Mattia Binotto e la faccia, ma tutto sommato composta, di Charles, segnano il punto più bassostagioneRossa. Considerato il potenzialeF1-75 e i precedenti stagionali, una sorta di verdetto tombale sulle chance iridate del monegasco senza che sia possibile trovare un filo logico dentro il comportamento di Maranello che, a differenza di tutti i grandi team, ha continuato e continua a ragionare come se non ci fosse una strategia di squadra. A Silverstone, come a Montecarlo, quella che dovrebbe essere la punta di diamante in lotta con Max Verstappen per il titolo piloti è stato sacrificato al ...

Pubblicità

andreavv__ : Binotto dice anche che HANNO GESTITO LA SITUAZIONE TRA I PILOTI PERFETTAMENTE! ma che cazzo ti vai a inventare test… - capuanogio : ?? #Leclerc merita di più della #Ferrari ?? - nicolemorettina : @Mary90792655 @NicolaBalice leclerc merita più rispetto e se va via fa bene... tanto con quel cretino di binotto la… - ZonaBianconeri : RT @PiccoloDrago65: Noto con piacere che molti dei dajuventino che dicevano a #CR7 'vattene dalla #Juve perché non ti merita', adesso sono… - PiccoloDrago65 : Noto con piacere che molti dei dajuventino che dicevano a #CR7 'vattene dalla #Juve perché non ti merita', adesso… -