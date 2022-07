Juve, la contropartita del Bayern Monaco per de Ligt (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Bayern Monaco è disposto ad inserire Pavard come contropartita tecnica per la Juve per arrivare alla chiusura con de Ligt Il Bayern Monaco fa sul serio per Matthijs de Ligt. Dalla Germania stanno arrivando numerose conferme sul forte interesse del club bavarese. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, il club tedesco avrebbe già parlato con l’olandese e sarebbe disposto ad offrire fino a 60 milioni di euro. La Juventus chiede di più e il Bayern potrebbe così decidere di inserire un giocatore come contropartita tecnica. Si tratta del terzino francese, campione del mondo, Benjamin Pavard. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè disposto ad inserire Pavard cometecnica per laper arrivare alla chiusura con deIlfa sul serio per Matthijs de. Dalla Germania stanno arrivando numerose conferme sul forte interesse del club bavarese. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, il club tedesco avrebbe già parlato con l’olandese e sarebbe disposto ad offrire fino a 60 milioni di euro. Lantus chiede di più e ilpotrebbe così decidere di inserire un giocatore cometecnica. Si tratta del terzino francese, campione del mondo, Benjamin Pavard. L'articolo proviene da Calcio News 24.

