Pubblicità

sportli26181512 : Girona, UFFICIALE: rinnovo automatico per Juanpe e Ivan Martin: Come riportato sui propri canali social, il Girona… -

Calciomercato.com

Il Palermo sarà diverso da, Troyes o New York dove abbiamo creato tutto dal nulla. A Palermo faremo calcio. Il nostro interesse è esclusivamente il Palermo Calcio'. Sui prossimi passi della ...'Il City Football Group - si legge nella nota- ha rilevato la quota di maggioranza del ... Marinos in Giappone, Montevideo City Torque in Uruguay,FC in Spagna, Sichuan Jiuniu FC in ... Girona, UFFICIALE: rinnovo automatico per Juanpe e Ivan Martin L’ufficialità era già annunciata ed è arrivata questa mattina: giornata storica per il Palermo FC, che passa nelle mani degli arabi del City Football Group Mesi di trattative, con un entusiasmo lampan ...Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale sulla cessione del Palermo, apparso qualche minuto fa sul sito web del club rosanero: “Il City Football Group ha rilevato la quota di maggioranza del Pale ...