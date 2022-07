“E…state in salute”: torna a Taranto il PrevenTour! (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, torna finalmente il PrevenTour, la grande manifestazione che porta gratuitamente la prevenzione sanitaria direttamente dai cittadini raggiungendoli quando hanno un po’ più di tempo per un controllo medico e per ascoltare i consigli degli specialisti.Scopo ultimo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, e non solo quando appaiono i sintomi di una patologia.Il Preventour, infatti, non intende sostituirsi alla Sanità pubblica, ma solo affiancarla nella sensibilizzazione: i medici non effettuano diagnosi e, nel caso vengano rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli invitandolo a informare il medico.Questa è la formula che negli anni ha decretato il successo del PrevenTour. La novità di questa quarta edizione è che, ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo tre anni di stop a causa della pandemia,finalmente il PrevenTour, la grande manifestazione che porta gratuitamente la prevenzione sanitaria direttamente dai cittadini raggiungendoli quando hanno un po’ più di tempo per un controllo medico e per ascoltare i consigli degli specialisti.Scopo ultimo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, e non solo quando appaiono i sintomi di una patologia.Il Preventour, infatti, non intende sostituirsi alla Sanità pubblica, ma solo affiancarla nella sensibilizzazione: i medici non effettuano diagnosi e, nel caso vengano rilevate patologie, consegnano al cittadino gli esiti dei controlli invitandolo a informare il medico.Questa è la formula che negli anni ha decretato il successo del PrevenTour. La novità di questa quarta edizione è che, ...

