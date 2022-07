Esordio vincente per Forti e Pecci a Casinalbo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 22enne di Cesena e il 21enne di Riccione hanno superato il primo turno del “Memorial Fontana”, ITF maschile da 25mila dollari giocato sui campi in terra rossa di Casinalbo. Sei gli italiani promossi dalle qualificazioni Leggi su federtennis (Di lunedì 4 luglio 2022) Il 22enne di Cesena e il 21enne di Riccione hanno superato il primo turno del “Memorial Fontana”, ITF maschile da 25mila dollari giocato sui campi in terra rossa di. Sei gli italiani promossi dalle qualificazioni

Pubblicità

snooker_italia : - OA_Sport : Basket: esordio vincente per Gianmarco Pozzecco, l'Italia è corsara in Olanda e vince il girone H della prima fase… - CityandCity : Il sassarese si aggiudica il match per KO al primo round; esordio vincente per Medu Mbengue del team Tarantini… - Newsinunclick : Il sassarese si aggiudica il match per KO al primo round. Buona la prestazione degli atleti sardi ed esordio vincen… - sehmagazine : #MMA: Matteo Dore vince la nona edizione del Fight club championship. Il sassarese si aggiudica il match per KO al… -