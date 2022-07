Ultime Notizie – Trapani, cade in pozzo e muore alla sua festa dei 40 anni (Di domenica 3 luglio 2022) E’ morto cadendo in un pozzo artesiano durante la festa del suo 40esimo compleanno. E’ accaduto a Erice, nel Trapanese, dove l’uomo, di Molfetta, aveva affittato una villetta e stava festeggiando il suo compleanno con alcuni amici. La lastra che ricopriva il pozzo ha ceduto presumibilmente mentre l’uomo ci stava ballando sopra, e il 40enne è precipitato per 25 metri procurandosi una ferita mortale alla testa. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 3 luglio 2022) E’ mortondo in unartesiano durante ladel suo 40esimo compleanno. E’ accaduto a Erice, nel Trapanese, dove l’uomo, di Molfetta, aveva affittato una villetta e stava festeggiando il suo compleanno con alcuni amici. La lastra che ricopriva ilha ceduto presumibilmente mentre l’uomo ci stava bndo sopra, e il 40enne è precipitato per 25 metri procurandosi una ferita mortaletesta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

