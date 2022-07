Occhio Inter, il PSG ti rovina i piani: assalto al big dopo Skriniar (Di domenica 3 luglio 2022) La strade di Inter e PSG potrebbero incrociarsi anche oltre Skriniar. I parigini sono pronti ad un nuovo sgarbo nei confronti dei nerazzurri. L’estate dei tifosi dell’Inter potrebbe essere rovinata dal PSG. E non solo per quanto riguarda la vicenda Skriniar. Oltre al difensore, per cui non hanno mai nascosto il loro Interesse, i parigini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) La strade die PSG potrebbero incrociarsi anche oltre. I parigini sono pronti ad un nuovo sgarbo nei confronti dei nerazzurri. L’estate dei tifosi dell’potrebbe essereta dal PSG. E non solo per quanto riguarda la vicenda. Oltre al difensore, per cui non hanno mai nascosto il loroesse, i parigini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

capuanogio : A occhio l’avvocato di #Lukaku non rende un buon servizio al suo assistito e nemmeno all’#Inter ?? - internewsit : Bremer e Milenkovic obiettivi Inter ma sulla strada occhio alle rivali - Sky - - FredenSander : @giovaeffe @Inter Occhio che c’è una mensilità da pagare e si sta girando Giroud - giovaeffe : @FredenSander @Inter Occhio che ti sta scappando Dimarco in sovrapposizione - EMemelli : @Azpitarte Occhio Vincente che se avete sbagliato la distinta la vittoria la daranno all' @inter .. el Chievo delitalia -