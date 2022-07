(Di domenica 3 luglio 2022) Nottata movimentata sul litorale nord di Roma, tra, dove i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “”. I controlli sono iniziati nella serata di ieri, sabato 2 luglio, e sono terminate solo alle prime luci dell’alba. Controlli dellasul litorale romano L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno. I militari hanno svolto questi controlli al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e, laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo ...

Pubblicità

CorriereCitta : Movida tra Cerveteri e Ladispoli: 5 persone denunciate e 4 segnalate - positanonews : Controlli alla Movida in Costiera: 2 denunce tra le #news - Tp24it : Droga e movida tra Alcamo Marina e Castellammare. Operazione della polizia - Manuel59118147 : La crisi è la scissione bipolare della personalità degli italiani medi, tra elemosina diurna e movida notturna. Di… - AntennaSud : Manfredonia, troppe risse tra giovani: il Questore dispone chiusura di un locale della movida -

LaVoce del popolo

Più di 700 le verifiche eseguite in questo fine settimana dagli agenti nelle zone della: 60 gli illeciti riscontrati nei locali pubblici ed esercizi, di cui 9 minimarket, multati ...cui un ......poi tutta baby non era visto chei suoi membri c'erano anche maggiorenni " di maghrebini di seconda generazione, nati e cresciuti a Palermo, che prendevano di mira gli adolescenti della; ... Pula Music Week e movida tra entusiasmo e lamentele SANTA MARIA DI LEUCA/CASTRO - C’è un Salento nascosto, fatto di meravigliose ville immerse dentro polmoni verdi, a due passi dal mare, o addirittura con la ...Le attività sono state sanzionate per violazione dell’ordinanza sindacale sugli orari di chiusura e per aver somministrato bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni ...