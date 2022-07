Lecce, fatta per Colombo dal Milan: domani lo scambio di documenti (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il prestito alla SPAL per Colombo è arrivato il momento di una nuova avventura: il Lecce ha chiuso per il classe 2002 Il Lecce chiude per un altro colpo offensivo dopo Ceesay e aver ceduto Coda al Genoa. I pugliesi hanno chiuso per l’arrivo di Lorenzo Colombo dal Milan. domani mattina ci sarà lo scambio di documenti e poi verrà formalizzato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il prestito alla SPAL perè arrivato il momento di una nuova avventura: ilha chiuso per il classe 2002 Ilchiude per un altro colpo offensivo dopo Ceesay e aver ceduto Coda al Genoa. I pugliesi hanno chiuso per l’arrivo di Lorenzodalmattina ci sarà lodie poi verrà formalizzato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Fantacalcio : Lecce, è fatta per Colombo dal Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, fatta per l'arrivo di Colombo dal Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, fatta per l'arrivo di Colombo dal Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Lecce, fatta per l'arrivo di Colombo dal Milan - napolimagazine : SKY - Lecce, fatta per l'arrivo di Colombo dal Milan -