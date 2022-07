Immissioni in ruolo, in arrivo l’autorizzazione del MEF: Bianchi ne prevede 60 mila. Cosa c’è da sapere (Di domenica 3 luglio 2022) Entro il mese di luglio il MEF dovrà fornire l'autorizzazione ai posti che andranno ad immissione in ruolo per i docenti nell'anno scolastico 2022/2023. Facciamo il punto della situazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 luglio 2022) Entro il mese di luglio il MEF dovrà fornire l'autorizzazione ai posti che andranno ad immissione inper i docenti nell'anno scolastico 2022/2023. Facciamo il punto della situazione. L'articolo .

