Covid in Campania, 10.078 i positivi su 29.124 tamponi: nessun decesso (Di domenica 3 luglio 2022) Forte aumento in Campania dei ricoveri per Covid. Secondo i dati del bollettino regionale, le persone in terapia intensiva sono 33, rispetto alle 25 di ieri mentre i posti occupati nei reparti ordinari sono 513 contro i 492 di ieri. Sono 10.078 i positivi del giorno su 29.124 test: il tasso è del 34.6%, di poco in calo rispetto al 35,05% di ieri. nessuna nuova vittima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) Forte aumento indei ricoveri per. Secondo i dati del bollettino regionale, le persone in terapia intensiva sono 33, rispetto alle 25 di ieri mentre i posti occupati nei reparti ordinari sono 513 contro i 492 di ieri. Sono 10.078 idel giorno su 29.124 test: il tasso è del 34.6%, di poco in calo rispetto al 35,05% di ieri.a nuova vittima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

