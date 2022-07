Calcio: Mourinho torna a Roma, 'parliamo il 13 agosto' (Di domenica 3 luglio 2022) "Carico per la nuova stagione? parliamo di tutto il 13 agosto". Di poche parole Jose Mourinho al suo rientro a Roma dopo le vacanze. Lo Special One è rientrato da Londra con un volo atterrato a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) "Carico per la nuova stagione?di tutto il 13". Di poche parole Joseal suo rientro adopo le vacanze. Lo Special One è rientrato da Londra con un volo atterrato a ...

Pubblicità

f0tt3s3g4 : RT @sportface2016: #Roma, José #Mourinho inizia la stagione con un nuovo tatuaggio: la coppa della #ConferenceLeague. L'indiscrezione de #i… - sportface2016 : #Roma, José #Mourinho inizia la stagione con un nuovo tatuaggio: la coppa della #ConferenceLeague. L'indiscrezione… - STnews365 : La Roma annuncia ufficialmente il terzino Zeki Celik. Nuovo rinforzo per la fascia destra di Mourinho: si tratta de… - tottimitico : @NullaDeNiente Per me non c'è differenza perché zaniolo non è ritenuto incedibile da mourinho quindi ha una offerta… - salvione : Roma, Mourinho e la strategia della pressione -