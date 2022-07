Tour de France 2022: si aspettavano i ventagli, arriva lo sprint di Jakobsen! Van Aert nuovo leader con un altro secondo posto (Di sabato 2 luglio 2022) Il tanto aspettato vento non ha influito sulla corsa, ma la seconda frazione del Tour de France 2022 non ha mancato di regalare spettacolo. A trionfare sul traguardo di Nyborg è stato il neerlandese Fabio Jakobsen che consegna il secondo successo alla QuickStep. Ancora un secondo posto per Wout Van Aert che può consolarsi con la Maglia Gialla raggiunta grazie ai 6” di abbuono. Il primo a scattare dopo la partenza è il padrone di casa Magnus Cort, seguito a ruota da Sven Erik Bystrøm, Pierre Rolland e Cyril Barthe. Nel mirino per questi corridori anche i 3 semplici GPM che avrebbero permesso di vestire la prima Maglia a Pois di questa edizione. Cort è riuscito a fare bottino pieno, passando in testa sui tre scollinamenti ed esultando come avesse vinto la tappa, mandando ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Il tanto aspettato vento non ha influito sulla corsa, ma la seconda frazione deldenon ha mancato di regalare spettacolo. A trionfare sul traguardo di Nyborg è stato il neerlandese Fabio Jakobsen che consegna ilsuccesso alla QuickStep. Ancora unper Wout Vanche può consolarsi con la Maglia Gialla raggiunta grazie ai 6” di abbuono. Il primo a scattare dopo la partenza è il padrone di casa Magnus Cort, seguito a ruota da Sven Erik Bystrøm, Pierre Rolland e Cyril Barthe. Nel mirino per questi corridori anche i 3 semplici GPM che avrebbero permesso di vestire la prima Maglia a Pois di questa edizione. Cort è riuscito a fare bottino pieno, passando in testa sui tre scollinamenti ed esultando come avesse vinto la tappa, mandando ...

Pubblicità

LorenzoMalevolt : @matteotronchin @MadameA02 Tappa del Tour de France in Danimarca, migliaia e migliaia di persone accalcate lungo st… - CAvondet : Tour de France Aspettavamo i ventagli ci siamo accontentati con le transenne... Ingabbiare questa seconda tappa in… - SpazioCiclismo : Rivediamo la volata che ha sancito il vincitore della seconda tappa #TDF2022 - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 8 chilometri all’arrivo Uran prova a rimontare sul gruppo -… - Fanta_Cycling : Il ponte non fa danni, ma due cadute nel finale mettono a rischio anche i big. Intanto la @qst_alphavinyl festeggia… -